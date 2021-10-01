Витренко назвал остановку транзита газа в Венгрию основанием для санкций против "Северного потока - 2"

"Это даже не бряцание оружием, это очевидное использования в качестве оружия".

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что остановка транзита газа в Венгрию через территорию Украины должна стать основанием для наложения санкций на "Северный поток - 2".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Это даже не бряцание оружием, это очевидное использования в качестве оружия. В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь на наложение санкций на 100% дочернюю компанию Газпрома, оператора Северного потока 2", - заявил Витренко.

Он также пожаловался на действия Венгрии, обвинив ее в пренебрежении европейскими газовыми правилам.

"Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию. Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали «гарантированные мощности» (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая «односторонняя» европейская интеграция пока у нас с Венгрией", - заявил Витренко.

Напомним, что РоSSия полностью прекратила физический транзит газа в Венгрию через территорию Украины с 1 октября 2021 года. Венгрия теперь получает газ по новому 15-летнему контракту, который предусматривает его транспортировку через "Турецкий поток" в обход Украины.

В июле 2021 года США и Германия договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", который идет из РоSSии в Германию в обход Украины.

В совместном заявлении двух стран по этому поводу было сказано, что они обязуются обеспечить "соответствующие инструменты и механизмы для совместной работы по РоSSии в ответ на агрессию и разрушительную деятельность, включая роSSийские подходы к использованию энергии в качестве оружия".