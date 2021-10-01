Витренко назвал остановку транзита газа в Венгрию основанием для санкций против "Северного потока - 2"

"Это даже не бряцание оружием, это очевидное использования в качестве оружия".

Витренко назвал остановку транзита газа в Венгрию основанием для санкций против "Северного потока - 2"
Юрiй Вiтренко
Фото: oilpoint.com.ua

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что остановка транзита газа в Венгрию через территорию Украины должна стать основанием для наложения санкций на "Северный поток - 2".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Это даже не бряцание оружием, это очевидное использования в качестве оружия. В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь на наложение санкций на 100% дочернюю компанию Газпрома, оператора Северного потока 2", - заявил Витренко.

Он также пожаловался на действия Венгрии, обвинив ее в пренебрежении европейскими газовыми правилам.

"Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию. Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали «гарантированные мощности» (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая «односторонняя» европейская интеграция пока у нас с Венгрией", - заявил Витренко.

Напомним, что РоSSия полностью прекратила физический транзит газа в Венгрию через территорию Украины с 1 октября 2021 года. Венгрия теперь получает газ по новому 15-летнему контракту, который предусматривает его транспортировку через "Турецкий поток" в обход Украины.

В июле 2021 года США и Германия договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", который идет из РоSSии в Германию в обход Украины.

В совместном заявлении двух стран по этому поводу было сказано, что они обязуются обеспечить "соответствующие инструменты и механизмы для совместной работы по РоSSии в ответ на агрессию и разрушительную деятельность, включая роSSийские подходы к использованию энергии в качестве оружия".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Блок рекламы


Похожие новости
Финляндия начнет вакцинировать против коронавируса норокФинляндия начнет вакцинировать против коронавируса норок
Жителям Молдовы предоставят оплачиваемые выходные для вакцинации против ковидаЖителям Молдовы предоставят оплачиваемые выходные для вакцинации против ковида
Ряд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИРяд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИ
Окружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокатОкружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокат
Судьбу закона об олигархах решит Зеленский: Разумков назвал два сценарияСудьбу закона об олигархах решит Зеленский: Разумков назвал два сценария
Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"Кулеба попросил Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за претензий Украины к контракту с "Газпромом"
Назначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу годаНазначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу года
В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес УкраиныВ МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес Украины
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Кабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и заменил правлениеКабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и заменил правление
Последние новости
Подгружаем последние новости