Рада должна дождаться толкования КСУ, прежде чем принимать закон о столице, - эксперт

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" нужно принимать только после решения Конституционного Суда и с переносом его положений о разделении власти на следующую каденцию городской власти.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

Бондаренко напомнил, что в 2019 году депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций попросили КСУ заново растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления в столице.

"Вы готовите законопроект, в котором разводите полномочия. Вы считаете, что с 2003 года [когда КСУ впервые сказал, что главой КГГА может быть назначен только избранный городской голова] утекло много воды? Так у вас есть представление 2019 года, которым перед КСУ ставят тот же вопрос. Дождитесь решения Конституционного Суда и на его основе принимайте законопроект. Нет! Вместо этого мы видим, что Конституционный Суд другими искусственными моментами блокируется, и дать ответ по этому поводу он не может", - сказал Бондаренко.

Он признал, что действующий закон о столице нужно менять, и предложенный проект содержит ряд дельных норм, например, об оплате труда депутатов городского совета.

"Но все эти проблемы у нас выталкивают на то, что законопроект является политическим инструментом. Важные такие обстоятельства у нас часто попадали в Венецианскую комиссию. Я не считаю Венецианскую комиссию единственным мерилом права, но это авторитетный орган, равноудаленный от всех политических сил. Если вы хотите законопроект о столице, а не использовать его как политический инструмент впопыхах, скорее, чтобы что-то сделать, - обратитесь к Венецианской комиссии. Это немного времени, был опыт, когда Венецианка за месяц сделала вывод. Два, три, четыре месяца подождите - и вопросов уже будет меньше, если вы действительно уверены в своей позиции", - сказал он.

Поэтому Бондаренко предлагает, во-первых, дождаться решения Конституционного Суда, а если он разрешит разделить должности - реализовать это после следующих выборов в Киеве .

"В тексте Конституции прямо предусмотрено, что есть определенная специфика осуществления местного самоуправления в городах Киеве и Севастополе. Есть вопросы, связанные с тем, что Конституция потенциально говорит о суженном местном самоуправлении. Если вы хотите решить этот вопрос, дождитесь решения Конституционного Суда. Если вы меняете баланс власти в Киеве и говорите, что это не политический инструмент, а так надо, то перенесите действие этих положений на следующую каденцию городской власти и городского головы. И тогда вопросов ни у кого не будет. Если вы этого не делаете и вспоминаете об этом законопроекте, когда должны пройти выборы в 2019 году, потом когда надо на кого-то нажать, это не в интересах самой идеи законопроекта о столице", - сказал эксперт.

Напомним, в 2003 году КС решил, что КГГА параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским головой. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате в ноябре 2010 года действующего тогда мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации заменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.

В 2019 году в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект "О столице", целью которого является разделение должностей мэра и главы КГГА.

После 2019 года вопрос законопроекта "О столице" парламентом не рассматривался, но сейчас депутаты решили вернуться к нему на фоне обострения отношений между Кличко и центральной властью.