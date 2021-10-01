Емец: назначенного главу КГГА переселят "за Лукьяновку"

"Будем сопротивляться всеми возможными законными методами".

Емец: назначенного главу КГГА переселят "за Лукьяновку"
Леонід Ємець
Фото: Макс Требухов

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что его коллеги будут сопротивляться назначенному главе КГГА и выселят его с Крещатика.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина, комментируя законопроект №2143-3 "О Киеве - столице Украины", который парламент должен рассмотреть во втором чтении.

"Нам никто не делегировал право разбрасываться интересами наших избирателей, и согласиться с тем, что какие-то люди, которых киевляне не выбирали, предназначенные сверху, будут решать вопросы киевлян, мы не можем... Соглашаться с узурпацией власти Киевский городской совет вряд ли имеет право, поэтому мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена. Это значит, что будем сопротивляться всеми возможными законными методами. И будет тогда переезд главы Киевской городской администрации где-то в другое помещение где-то за Лукьяновку. Уже нашли помещение", - сказал Емец.

Сейчас офис главы КГГА находится в помещении Киевского городского совета на улице Крещатик на правах аренды.

Емец подчеркнул, что "если бы киевляне хотели, чтобы команда Зеленского занималась их проблемами, то, пожалуй, результат "Слуги народа" в Киеве был бы несколько иным".

Депутат подчеркнул, что "Слуга народа", хоть и является одной из самых маленьких фракций в Киевском городском совете, но достаточно широко представлена в руководящих органах города.

"Говорить, что "слуги народа" и команда Зеленского находятся вне принятия решений в Киевском городском совете... Ну, глава бюджетной комиссии - это "слуга народа", а полномочия главы чрезвычайно высокие, недооценивать эту роль невозможно. Первый заместитель главы КГГА, просто заместитель - "слуги народа" представлены во власти Киева, хотя стараются постоянно сделать вид, что они "сбоку припёку" и до Кличко не имеют отношения. Отнюдь!" - сказал депутат.

Напомним, что законопроект №2143-3 приняли в первом чтении 3 октября 2019 года.

Документом, в частности, предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и главы КГГА.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной общины Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат и возглавлять Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

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