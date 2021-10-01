Экс-нардеп Черненко считает законопроект о столице заведомо неконституционным

"Если бы победила Верещук, меняли бы закон о столице с таким рвением?"

Экс-нардеп Черненко считает законопроект о столице заведомо неконституционным
Олександр Черненко
Фото: Макс Требухов

Бывший депутат Верховной Рады Александр Черненко считает, что новый закон о столице есть заведомо неконституционным, а принимать его собираются только для сведения счетов с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

"Этот закон хорошим не может быть в принципе, начиная с серьезной антиконституционной нормы о разведении должностей главы Киевской городской администрации и Киевского городского головы. Потому что есть решение Конституционного суда 2003 года, которое говорит, что избранный городской голова Киева должен назначаться руководителем КГГА. Конституционный суд в своем решении трактовал именно Конституцию. Не конкретный закон о столице, а нормы Конституции, по которым два разных человека занимать эти должности не могут. Поэтому здесь только изменения в Конституцию. Как только этот закон будет принят, сразу будет обращение в Конституционный суд. Хотя оно даже не нужно, потому что есть данное решение", - сказал Черненко.

Екс-депутат опасается, что принятие этого закона также приведет к управленческому параличу в Киеве.

"В полномочиях главы КГГА будет заблокировать работу мэра и совета, но так же совет может заблокировать работу главы КГГА, начиная с того, что не предоставит ему помещения, зарплату и так далее. Это будет клинч, который точно ничего хорошего не даст киевлянам. Но центральная власть очевидно готова идти на такой клинч", - сказал Черненко.

Он также подчеркнул, что некоторые положения законопроекта выпадают из общегосударственной логики местного самоуправления. "В законопроекте предлагают, что киевский городской голова не может голосовать на сессии Киевского городского совета, - это абсурд. Почему мэр Львова или любого другого города может? Это, чтобы унизить действующего мэра", - считает Черненко.

По его словам, наибольшее основополагающая проблема этого законопроекта заключается как раз в том, что его разрабатывали против Кличко, а не для киевлян.

"Если бы победила Верещук, меняли бы закон о столице с таким рвением? Мой ответ - нет", - сказал бывший депутат.

Он предлагает "забыть" о законопроекте №2143-3 и "начать нормальный процесс над новым законом о столице".

Напомним, что законопроект №2143-3 приняли в первом чтении 3 октября 2019 года.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева.

Предлагается также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной общины Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат и возглавлять Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

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