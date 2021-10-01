За последние полтора года партии фактически не отчитывались перед НАПК, - КИУ

Отчеты за 2020 год подали только 59 партий, а за I квартал 2021 года - 57 партий из 365.

За последние полтора года партии фактически не отчитывались перед НАПК, - КИУ
Фото: Цензор

По данным Комитета избирателей Украины, в результате изменений в законодательстве политические партии фактически перестали отчитываться перед Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Об этом сообщила прес-служба КИУ.

Так, финансовые отчеты за 2020 год подали только 59 партий, за I квартал 2021 - 57 партий из общего количества 365 политических сил, зарегистрированных в Украине. При этом среди партий, которые в этом году подали отчет, нет ни одной парламентской политсилы.

В КИУ отметили, что формально такие действия партий не нарушают действующего законодательства, поскольку в апреле 2020 года депутаты приняли изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которыми предоставили партиям легальные механизмы для непредставления отчетов. В частности, предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания карантина.

"С момента принятия соответствующих изменений партии фактически перестали отчитываться перед НАПК, и такая ситуация наблюдается на протяжении последних полутора лет. При этом, по оценке КИУ, в настоящее время не существует никаких объективных причин, которые бы делали невозможным представление партиями финансовой отчетности", - отметили в КИУ.

"Особенно резонансно ситуация выглядит на фоне возможного рекордного увеличения средств, выделяемых парламентским партиям из государственного бюджета. В 2022 году на уставную деятельность партий планируется выделить рекордные 880 млн гривен, что связано с увеличением минимальной заработной платы в Украине. Дальнейшее промедление с предоставлением финансовых отчетов поставит под сомнение принципы, заложенные в идее государственного финансирования партий", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, за прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партий. Это самое большое количество новых партий за последние четыре года.

По состоянию на 1 января 2021 года, в Украине зарегистрированы 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей среди европейских государств. При этом, отмечают в КИУ, значительная часть партий не ведут активной деятельности и имеют признаки фиктивности - из более 350 зарегистрированных партий только 21 партия выдвинула избирательные списки на парламентских выборах-2019, 194 партии заявили об участии в местных выборах-2020.

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