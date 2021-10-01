В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива

Ранено водителя, нападающего задержали.

В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива
Анатолій Хромов з водієм
Фото: facebook.com/anatoly.khromov

В четверг, 30 сентября, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. На тот момент в салоне авто был только водитель. Он получил ранения.

Об этом глава Госархива сообщил в пятницу, 1 октября, в фейсбуке.

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. Тогда из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)", - рассказал Хромов.

По словам Хромова, "шар, или дробь, задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет».

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка.

Как отметил Хромов, он "не знает мотивов человека, который стрелял", ни с чем это не связывает и просит "не строить конспирологических теорий".

Напомним, около 10:00 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев, было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

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