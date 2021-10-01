?Игорь Луценко: новый закон о столице не сделает мэра "английской королевой", но грозит управленческим хаосом

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко считает, что новый закон о столице не лишит мэра реальных полномочий, но приведет к правовому и управленческому хаосу.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина, комментируя законопроект №2143-3 "О Киеве - столице Украины", который парламент должен рассмотреть во втором чтении.

"Говорят, что этот законопроект для того, чтобы ввести прямое президентское правление в Киеве и подвинуть действующего мэра. Мне кажется, что этот документ эти цели не способен выполнить. Сдвинуть киевского мэра с его позиций этим законопроектом не удастся, я бы его в этом плане не переоценивал. Структура полномочий остается, контроль исполнительских функций, контроль за работой городского совета сохраняются. Какой-то революции, когда мэр станет английской королевой, я не вижу", - заявил Луценко.

В то же время он подчеркнул, что законопроект нарушает принцип правовой определенности и может повлечь управленческий кризис.

"Законопроект о столице содержит большое количество неопределенных с точки зрения права терминов, и надо еще два-три тома, чтобы объяснить, что имелось в виду. Соответственно, этот закон не станет нормой права. Кроме того, если инициаторы законопроекта хотели сделать что-то хорошее для столицы, наверное, надо было привлекать не только специалистов-юристов, но и кого-то из территориальной общины. Насколько я знаю, никого из нынешнего состава Киевского городского совета не привлекали. Это очень плохо, это означает, что с точки зрения общины будет вопрос по легитимности к тому, что Верховная Рада образует. Например, хотят ли киевляне, чтобы переименовали их исполнительный комитет в магистратуру?" - сказал Луценко.

Бывший депутат также подчеркнул, что Киев и так имеет "шизофренический дуализм" во власти, когда КГГА одновременно является исполнительным органом городского совета, а этот законопроект "все эти расколы между государственной исполнительной вертикалью и городским самоуправлением углубит".

Он также прогнозирует проблемы с распределением полномочий между городским и районными советами.

"Есть большое количество, в первую очередь, градостроительных вопросов - колоссальное поле для коррупции и конфликта. Как городской совет будет взаимодействовать с аналогичными, но меньшими органами на уровне районов? Я это слабо представляю. Я очень скептически отношусь к возможности районных советов противостоять соблазнам сообщества застройщиков. Когда придут покупать депутатов районного совета, это будет гораздо проще сделать, чем городских депутатов", - сказал он.

Напомним, что законопроект №2143-3 приняли в первом чтении 3 октября 2019 года.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева .

Предлагается также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной общины Киева , он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат и возглавлять Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.