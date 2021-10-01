Саакашвили заявил о приезде в Грузию после восьмилетнего отсутствия

Грузинское МВД это отрицает.

Саакашвили заявил о приезде в Грузию после восьмилетнего отсутствия
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Бывший президент Грузии, а сейчас глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Видеообращение, якобы снятое в портовом городе Батуми, он разместил в фейсбуке.

Как отмечает издание "Новости-Грузия", обращение было записано около канатной станции на въезде в Батуми - место очень многолюдное, там установлены десятки камер видеонаблюдения. В беседе с журналистами телеканала "Пирвели" сотрудники близлежащих торговых объектов сообщили, что не видели экс-президента.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией, пишет издание "Интер Пресс Ньюз".

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году, он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.

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