Жмеренецкий: "Слуги народа" приехали в Трускавец за собственные средства

Провести съезд в другом месте, по мнению депутата, невозможно, потому что Трускавец - символическое место.

Народные депутаты "Слуги народа" самостоятельно оплачивают расходы на поездку для съезда фракции в Трускавце. Об этом журналистам заявил депутат Алексей Жмеренецкий, сообщил корреспондент LB.ua.

"Нам централизованно покупали билеты, но за наш счет. И сейчас, я так понимаю, мы будем оплачивать отель ... Номера забронированы, но еще не оплачены", - отметил депутат.

Он добавил, что партия может оплачивать партийные расходы, которые не являются услугами для депутатов.

"Потому что НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции. - Ред.) потом скажет, почему вы проживали на курорте, то есть это не просто тренинг или корпоративная встреча, и они считают, что это три дня в саунах и бассейне, хотя я уверен, что не будет времени вообще на такие вещи. Поэтому проживание партия не могла оплатить в этих гостиницах", - заявил он.

Именно Трускавец, по словам депутата, выбрали символично, потому что там два года назад проходил тренинг для "слуг".

"Каждый комитет подготовил отчет о достижениях, реформах на институциональном уровне, будут доклады глав комитетов, планы на следующие два года", - заявил Жмеренецкий.

Сделать это условно в Пуще-Водице, по мнению нардепа, нельзя, потому что они "начинали в Трускавце, и это символично".

Напомним, что "слуг народа" селят в три гостиницы - "Риксос Прикарпатье", "Миротель" и "Лесная песня". Непосредственно заседания будут проходить в отеле "Риксос Прикарпатье".

Вчера депутаты отправились в Трускавец поездом.