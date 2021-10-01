СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ

Мужчина разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город.

Сотрудники Службы безопасности допросили боевика "ЛНР", который с автоматом Калашникова и в бронежилете вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной и сдался.

Видео допроса опубликовано на сайте СБУ .

Установлено, что мужчина является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с боевиками так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платонова". Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства у него не было.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, не совершившему тяжких преступлений, добровольно покинувшему ряды НЗФ и сообщившему об этом правоохранителям".