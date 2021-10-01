Северная Корея провела вторые за неделю испытания новой ракеты

Академия оборонных наук утверждает, что ракета имеет технологии двойного управления.

Испытания ракеты КНДР, 30 сентября 2021
Фото: Rodong
Испытания ракеты КНДР, 30 сентября 2021

Северная Корея заявила о запуске новой зенитной ракеты, что стало очередным испытанием оружия на фоне тупика в переговорах с США по денуклеаризации.

Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает разрабатывать все более совершенное оружие и повышает ставки для усилий, направленных на отказ от ядерных и ракетных программ в обмен на ослабление санкций США, пишет Reuters.

Корейский разработчик нового оружия - Академия оборонных наук - говорит, что испытания были направлены на подтверждение практической функциональности пусковой установки ракеты, радара, комплексной боевой машины управления и боевых характеристик. Это уже второе испытание оружия КНДР за неделю, поскольку во вторник испытали новую гиперзвуковую ракету.

Академия оборонных наук утверждает, что испытанная вчера ракета имеет технологии двойного управления и двойной импульсный летательный двигатель. Военные Южной Кореи в ответ отметили, что для подтверждения отчета о характеристиках нужен подробный анализ.

В последние недели КНДР заявила, что ее испытания оружия направлены на повышение ее обороноспособности, как и в других странах, и обвинила США и Южную Корею в "двойных стандартах" и "враждебной политике". Впрочем, лидер КНДР Ким Чен Ын все же сообщил, что готов в октябре восстановить горячие телефонные линии связи с Южной Кореей. Пока в КНДР на звонки Южной Кореи не отвечают.

Напряженность в отношениях между двумя корейскими государствами заметно усилилась после провала саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. С тех пор переговоры между США и Северной Кореей о сворачивании атомной программы КНДР зашли в тупик.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Минздрав прогнозирует пик новой волны COVID-19 на ноябрь или раньшеМинздрав прогнозирует пик новой волны COVID-19 на ноябрь или раньше
На Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из ТурцииНа Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из Турции
Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand byГлава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями в рамках пересмотра программы stand by
США провели испытания баллистической ракеты над Атлантическим океаномСША провели испытания баллистической ракеты над Атлантическим океаном
СБУ провела масштабные учения на границе с РоSSиейСБУ провела масштабные учения на границе с РоSSией
Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подводной лодкиЮжная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подводной лодки
СБУ провела антитеррористические учения у границы с БеларусьюСБУ провела антитеррористические учения у границы с Беларусью
КНДР заявила об успешном испытании новой крылатой ракетыКНДР заявила об успешном испытании новой крылатой ракеты
На квартиру депутата Устиновой наложили арест, а машину объявили в розыскНа квартиру депутата Устиновой наложили арест, а машину объявили в розыск
Последние новости
Подгружаем последние новости