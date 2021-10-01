Северная Корея провела вторые за неделю испытания новой ракеты

Академия оборонных наук утверждает, что ракета имеет технологии двойного управления.

Фото: Rodong Испытания ракеты КНДР , 30 сентября 2021

Северная Корея заявила о запуске новой зенитной ракеты, что стало очередным испытанием оружия на фоне тупика в переговорах с США по денуклеаризации.

Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает разрабатывать все более совершенное оружие и повышает ставки для усилий, направленных на отказ от ядерных и ракетных программ в обмен на ослабление санкций США , пишет Reuters.

Корейский разработчик нового оружия - Академия оборонных наук - говорит, что испытания были направлены на подтверждение практической функциональности пусковой установки ракеты, радара, комплексной боевой машины управления и боевых характеристик. Это уже второе испытание оружия КНДР за неделю, поскольку во вторник испытали новую гиперзвуковую ракету.

Академия оборонных наук утверждает, что испытанная вчера ракета имеет технологии двойного управления и двойной импульсный летательный двигатель. Военные Южной Кореи в ответ отметили, что для подтверждения отчета о характеристиках нужен подробный анализ.

В последние недели КНДР заявила, что ее испытания оружия направлены на повышение ее обороноспособности, как и в других странах, и обвинила США и Южную Корею в "двойных стандартах" и "враждебной политике". Впрочем, лидер КНДР Ким Чен Ын все же сообщил, что готов в октябре восстановить горячие телефонные линии связи с Южной Кореей. Пока в КНДР на звонки Южной Кореи не отвечают.