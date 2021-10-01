СБУ разоблачила схему поставок некачественного оборудования "Укрзализныци"
Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на сумму 1,7 млн грн.
Правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему в АТ "Укрзализныця". Участники сделки присваивали средства, предназначенные для ремонта локомотивов поездов.
Как сообщает пресс-служба СБУ, поставки комплектующих иностранного производства низкого качества осуществлялись при посредничестве коммерческих структур. Изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию. "Высокое качество" такого оборудования подтверждали поддельными документами и сертификатами качества.
Как отмечают правоохранители, "Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии при эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов.
По предварительным оценкам следствия, такие действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн. Вместе с тем разоблачение этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.
Бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в прошлом месяце правоохранители раскрыли схему хищения средств в АТ "Укрзализныця", которая заключалась в закупке некачественных запчастей для железнодорожных путей под видом качественных. Использование такой продукции могло привести к авариям поездов.