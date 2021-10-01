СБУ разоблачила схему поставок некачественного оборудования "Укрзализныци"

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему в АТ "Укрзализныця". Участники сделки присваивали средства, предназначенные для ремонта локомотивов поездов.

Как сообщает пресс-служба СБУ , поставки комплектующих иностранного производства низкого качества осуществлялись при посредничестве коммерческих структур. Изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию. "Высокое качество" такого оборудования подтверждали поддельными документами и сертификатами качества.

Как отмечают правоохранители, "Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии при эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По предварительным оценкам следствия, такие действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн. Вместе с тем разоблачение этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.

Бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в прошлом месяце правоохранители раскрыли схему хищения средств в АТ "Укрзализныця", которая заключалась в закупке некачественных запчастей для железнодорожных путей под видом качественных. Использование такой продукции могло привести к авариям поездов.