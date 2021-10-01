В Донецкой и Луганской областях нашли два боевых схрона боевиков "Л/ДНР"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Донецкой и Луганской областях два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъяты почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

На Луганщине тайник с взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения. Во время его осмотра изъято 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг; средства инициирования взрывов; 29 ручных гранат.

В Донецкой области обнаружили схрон близ Мариуполя. Из тайника, закопанного под землей, изъяты 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам; почти килограмм тротила; пять противотанковых и противопехотных мин; 18 боевых гранат; патроны к крупнокалиберным пулеметам; минометная мина, стрелковое оружие и боеприпасы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, 21 сентября во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области Служба безопасности Украины нашла настоящий схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.