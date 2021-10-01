Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала в Крыму, - правозащитники

В марте 2021-го сигнал украинских FM-радиостанций был доступен в 13 из 19 населенных пунктов. В июне этого года - в 8.

Ситуация с распространением украинского радиосигнала на севере оккупированного Крыма за последние три месяца существенно ухудшилась.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что активисты провели два мониторинга с интервалом в 3 месяца - в марте и в июне 2021 года. За этот период охват украинского радиосигнала существенно сократился. В эфире также появилось подконтрольное Минобороны РФ радио "Звезда", которое полностью перекрыло своим сигналом частоту украинского радио НВ.

"В марте 2021 года сигнал украинских FM-радиостанций зафиксирован в 13 из 19 населенных пунктов. В июне этого года украинское вещание было доступно в 8 населенных пунктах из того же списка. При этом количество частот, на которых можно услышать украинский радиосигнал, тоже уменьшилось" , - говорится в докладе.

Напомним, в прошлом месяце на территории Попаснянской теробщины Луганской области закончили строительство телевизионной башни, которая будет осуществлять вещание на временно оккупированных территориях.