Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента

Мотивы такого поступка мужчины пока неизвестны.

Мужчина пытался совершить самосожжение в здании Офиса президента. Правоохранителям удалось предотвратить трагедию.

Об этом сообщает муниципальная варта Киева.

"Акт самосожжения не удался. В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями", - говорится в сообщении.

Фото: Муниципальная варта Киева

Фото: Муниципальная варта Киева

Фото: Муниципальная варта Киева

Мотивы такого поступка мужчины пока неизвестны. Отмечается, что сейчас он общается со следователями.

Напомним, что в октябре прошлого года военный, участник Операции Объединенных сил Николай Никитенко поджег себя на Майдане Независимости. Через несколько дней от полученных ожогов мужчина скончался. Дочь погибшего сообщила, что мотивы поступка были политическими - несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения, и ползучей оккупацией РоSSии.

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