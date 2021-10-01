Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа", - Арахамия

"Если человек больше не «слуга народа», тогда он просто будет заменен".

Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа", - Арахамия
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии, поскольку кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, аналогичная судьба может постигнуть и членов Кабинета министров.

"Сейчас кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа". Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"... Если человек больше не «слуга народа», не совпадают у него мысли со "слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается в отставку, однако не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ждет переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым относительно его "дальнейшей судьбы".

На фоне информации о возможной подготовке отставки Разумков в интервью сообщил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае отставки со своего поста.

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