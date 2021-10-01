Журналистов, которые едут поездом в Трускавец, пересадили в другой вагон из-за "слуг народа"

У двух депутатов были куплены билеты на эти места.

Двое корреспондентов, купивших билеты на поезд до Трускавца, оказались в одном вагоне с депутатами "Слуги народа". Их попросили пересесть в другой вагон из-за "организованной групповой поездки".

Об этом сообщает журналист LB.ua Анна Стешенко.

Фото: Анна Стешенко

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И здесь ... та-дам ... Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов купленные билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму (вот она! Диджитализация! ). В ней - "О пересадке пассажиров ... в связи с ОГП". В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", - сообщила она.

Напомним, в июле 2019 года партия "Слуга народа" провела недельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Раду. Для проведения интенсива был избран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету, учеба "слуг народа" в Трускавце обошлась в 11,2 млн гривень.

На этот раз, как заявил нардеп Николай Тищенко, депутаты "Слуги народа" поедут на заседание с президентом частично за свой счет. На заседании депутатов с президентом и Кабмином будут "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политики.

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