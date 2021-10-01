В Киеве провели акцию-перформанс ко дню рождения политзаключенного Владимира Дудки

В акции приняли участие несколько десятков человек.

Фото: Lb.ua

На Майдане Независимости в Киеве ко дню рождения политзаключенного Владимира Дудки провели акцию-перформанс.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Человеку, который символизировал Владимира, надели мешок на голову и обмотали его веревками, что символизировало несвободу. В конце акции мужчину освобождает отец одного из политзаключенных.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Среди них - Олег Сенцов, Владимир Жемчугов, другие бывшие политзаключенные Кремля и их близкие.

В конце все присутствующие подписали открытку с поздравлениями в адрес Владимира Дудки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, после чего его этапировали на территорию РоSSии.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии. 15 октября суд РФ оставил без изменений приговор в 14 лет тюрьмы украинцам Дудке и Бессарабову.

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