Финляндия начнет вакцинировать против коронавируса норок

Вакцину FurcoVac уже протестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинского университета.

Финляндия первой из стран Европейского Союза начнет вакцинировать норок от коронавируса. Прививать животных начнут в ближайшее время.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Союзу заводчиков пушных зверей условную лицензию по итогам тестовой вакцинации норок специальным препаратом - вакциной FurcoVac, разработанной исследовательской группой Хельсинкского университета.

Вакцину уже протестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинского университета. По результатам испытаний реакция животных на препарат была признана удовлетворительной.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в стране для сдерживания массовых вспышек COVID-19 на фермах. Ситуация осложнилась выявлением мутировавшего варианта, который, по словам властей, показал пониженную чувствительность к антителам. В начале года сообщалось, что фермеры получат $3 млрд компенсаций за убитых из-за коронавируса норок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, норки проявили особую восприимчивость к заражению коронавирусом. Ситуация осложняется тем фактом, что норки разводятся в больших количествах и в тесных условиях.