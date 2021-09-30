Брагарь и Богуцкая рассказали, подпишут ли письмо об отставке Разумкова

Народные депутаты Евгений Брагарь и Елизавета Богуцкая рассказали, планируют ли они подписать письмо об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом они рассказали в комментарии LB.ua .

Евгений Брагарь отметил, что намерен подписать документ. Однако самых подписных листов по поводу отставки Разумкова еще не видел.

"Еще не видел, но думаю, что будем подписывать в Трускавце. Я планирую подписать", - сказал Брагарь.

Причину сбора подписей за отставку спикера он комментировать отказался.

Со своей стороны Елизавета Богуцкая отметила, что, "наверное", также подпишет письмо. Однако окончательно определится с решением позже.

"Окончательно я решу после того, как будут предоставлены аргументы "за" и "против". У меня есть свое отношение к этому. И, видимо, я буду "за". Наверное. Я еще не решила окончательно. Подписных листов я не видела. Я знаю, что какие-то были, потом был какой-то спор, Арахамия вправе, не вправе. Я не вникала в это и не видела никаких писем и, конечно, никто еще ничего не подписывал. Потому что для того, чтобы подписать, надо, чтобы была фракция. Чтобы на фракции вопрос был поднят. Потому что ни разу мы еще не общались", - сказала Богуцкая.

"Послушаем, что скажет президент, или кто-то из Офиса президента, и потом будем решать этот вопрос", - добавила она.