Пес премьера Греции Арахис прервал его пресс-конференцию с главой правительства Словакии

"Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежлив", - отметил Мицотакис.

Пес премьера Греции Арахис прервал его пресс-конференцию с главой правительства Словакии
Фото: ekathimerini.com

Пес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Арахис на некоторое время прервал его пресс-конференцию со словацким коллегой Эдуардом Гегером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На пресс-конференции Мицотакис как раз выражал поддержку попытке балканских соседей Греции присоединиться к Европейскому Союзу и на мгновение замер, поскольку в нескольких метрах от официальной резиденции премьер-министра был слышен лай Арахиса.

"Это тот пес, которого мы недавно взяли из приюта, и он часто довольно живой", - пояснил Мицотакис, обратившись к словацкому коллеге, засмеявшемуся в ответ.

"Это первый случай, когда он вмешался во время пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежлив", - добавил греческий премьер.

Мицотакис взял Арахиса к себе после того, как посетил приют во Всемирный день бездомных животных в апреле.

В прошлом году парламент Греции проголосовал за то, чтобы за жестокое обращение с животными грозило до 10 лет лишения свободы. Депутаты также одобрили планы создания национального реестра домашних животных с образцами ДНК кошек и собак, которые не были стерилизованы.

Напомним, в начале марта сообщалось, что собак президента США Джо Байдена вывезли из Белого дома после того, как одна из них якобы укусила охранника. Однако позже Байден сказал ABC News, что "Мейджор никого не кусал". По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался защитить хозяина.

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