Пес премьера Греции Арахис прервал его пресс-конференцию с главой правительства Словакии

"Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежлив", - отметил Мицотакис.

Пес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Арахис на некоторое время прервал его пресс-конференцию со словацким коллегой Эдуардом Гегером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На пресс-конференции Мицотакис как раз выражал поддержку попытке балканских соседей Греции присоединиться к Европейскому Союзу и на мгновение замер, поскольку в нескольких метрах от официальной резиденции премьер-министра был слышен лай Арахиса.

"Это тот пес, которого мы недавно взяли из приюта, и он часто довольно живой", - пояснил Мицотакис, обратившись к словацкому коллеге, засмеявшемуся в ответ.

"Это первый случай, когда он вмешался во время пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежлив", - добавил греческий премьер.

Мицотакис взял Арахиса к себе после того, как посетил приют во Всемирный день бездомных животных в апреле.

В прошлом году парламент Греции проголосовал за то, чтобы за жестокое обращение с животными грозило до 10 лет лишения свободы. Депутаты также одобрили планы создания национального реестра домашних животных с образцами ДНК кошек и собак, которые не были стерилизованы.