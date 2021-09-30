Арахамия второй раз инициировал сбор подписей за отзыв Разумкова с должности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снова внес предложение собрать подписи за отзыв спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - написала она в фейсбуке.

Туний предположила, что фракция или изменила свою позицию, или Арахамия "не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах".

"Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, сегодня Арахамия от имени фракции подал предложение собрать подписи за отзыв спикера парламента Разумкова.

Сбор подписей за рассмотрение отзыва Разумкова будет проходить, в частности, на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Если наберется 150 подписей, вопрос вынесут в зал. А если в Раде хватит голосов за снятие Разумкова с должности спикера, он будет оставаться внефракционным народным депутатом. Сам Разумков заявил, что не уйдет из политики в случае отставки.