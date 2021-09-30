"Слуга народа" Корявченков рассказал о некачественных дорогах "Большого строительства"

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков (Юзик) сообщил о некачественном выполнении ремонтных работ на дорогах в рамках программы "Большая стройка".

"Время от времени читаю в СМИ , что украинские дороги "не будут стоять" или "уже сыпятся", потому что подрядчики халтурят. Где-то асфальт "поплыл" на второй год эксплуатации (на трассе Н-08 возле Запорожья в сторону Камышевахи). Где-то цементобетона не наложили (Н-31 в Полтавской области). Или его положили так, что надо все перекладывать (Житомирская объездная дорога). Или вместо цемента одной марки положили другой... качественные строительные материалы заменили на дешевую пародию... или вообще используют материалы, не предусмотренные ГОСТ и ДБН", - написал он в фейсбуке.

Больше всего злоупотреблений, по словам Корявченкова, порождает "бесконтрольное и противозаконное" использование отходов промышленности в дорожном строительстве. Он рассказал, что в "Укравтодоре" даже не знают, из каких материалов, и насколько качественно строят украинские дороги.

"Никаких выдумок: до последнего времени вертикаль "Укравтодора” не собирала информацию о строительных материалах, используемых для устройства дорожной одежды. Поэтому должностные лица, ответственные за дорожное строительство, не обладают данным, из чего их дороги вообще построены. А значит, не могут проконтролировать - ни качество, ни количество, ни стоимость. А значит, не могут и гарантировать эксплуатационные сроки", - отметил нардеп.

Как глава подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Корявченков попросил министра инфраструктуры Александра Кубракова проинформировать о принятых мерах по повышению качества выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения с использованием строительных материалов из отходов промышленности.

Нардеп также опубликовал ответ.

"Если коротко: готовность Мининфраструктуры и Укравтодора работать над ошибками и усиливать контроль за качеством дорожного строительства - обнадеживает. Наконец можно надеяться, что использование строительных материалов, в частности отходов промышленности, будет тщательно контролироваться", - подчеркнул Корявченков.

Он также призвал граждан сообщать о нарушениях технологии дорожного строительства или несоблюдение проектной документации.

"Для начала можете присылать письма на мою официальную электронную почту koriavchenkov@rada.gov.ua", - добавил нардеп.

Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Напомним, около половины украинцев считают, что больше всего дорог ремонтируют за Зеленского.

На пресс-конференции в мае прошлого года Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.