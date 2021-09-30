Вагонзак "Укрзализныци" - инструмент жестокого обращения и унижения человеческого достоинства, - омбудсмен

Транспорт для конвоирования не обновлялся с советских времен.

Во время проверки специального железнодорожного вагона "Укрзализныци", предназначенного для конвоирования, установлено, что любое конвоирование людей в спецвагонах может расцениваться как жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение.

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что вагоны для конвоирования ке обновлялись с советских времен и устарели и не оборудованные в соответствии с требованиями международных стандартов.

Так, спецвагон 1977 года выпуска оборудован двумя типами камер: "Большими" площадью 3,48 кв. м (на 12 человек) и "малыми" - площадью 2,05 кв. м (на 5 человек).

Фото: ombudsman.gov.ua

Камеры спецвагона не имеют естественного и искусственного освещения , без окон и вентиляции. Отопление предусмотрено только в зимний период. Места для сидения не имеют никакого поручня, что может привести к травме в случае резкого изменения скорости вагона (экстренного торможения). Также отсутствует любое покрытие мест для сидения, а также матрасы, подушки и постельное белье.

"Несмотря на то, что во время визита в спецвагоне был бак с питьевой водой, жадной посуды для нее не было предусмотрено. В течение всего маршрута следования заключенные (осужденные) лица не обеспечиваются горячим питанием. На всех заключенных (осужденных) лиц было предусмотрено несколько буханок хлеба и консервы, однако посуда и столовые приборы отсутствуют. Медицинские аптечки для осужденных не предусмотрены, аптечки стражи не содержали никаких лекарств, что исключает возможность предоставления надлежащей домедицинской помощи", - отметили в пресс-служба омбудсмена.

Кроме того, спецвагон не оборудован системой видеонаблюдения.

Во время конфиденциальных разговоров конвоируемые лица жаловались на отсутствие постели, посуды и столовых приборов, горячего питания, медицинской помощи, средств гигиены (мыло, туалетная бумага), ненадлежащий температурный режим и отсутствие горячих напитков. В некоторых осужденных была постель и личные вещи, которыми они были обеспечены только за счет родственников.

Фото: ombudsman.gov.ua

Во время проверки также были выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий.

"В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека такие условия конвоирования расцениваются как проявление жестокого обращения и унижения человеческого достоинства", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2018 году Национальная гвардия сообщила, что среднесуточная стоимость аренды одного вагона для перевозки заключенных в 2018 году составляла 350 гривен. В 2017 году вагоны арендовали за 420 гривен в сутки.