Стефанчук представляет в Трускавце "стратегические тройки" и IT-продукт управления страной

Будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого, говорит первый вице-спикер.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук представляет в Трускавце программу "стратегических троек", а также IT-продукт управления страной - ProjectUA. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

При этом Стефанчук отметил, что это единственное конкретное задание, с которым он едет на расширенное заседание фракции "Слуги народа" в Трускавец.

"Все, что мы наработали на основании "троек", переведено на цифровую платформу, и теперь каждый уровень будет видеть, какая реформа буксует, кто в этом виноват, кто не принял закон или подзаконный акт. Это будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого. Там есть сроки выполнения и ответственные лица", - рассказал Стефанчук.

Напомним, так называемые "тройки Стефанчука"- это рабочие группы, куда входят соответствующий глава комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ, их задача - написать законы под программу президента.