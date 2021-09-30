Стефанчук представляет в Трускавце "стратегические тройки" и IT-продукт управления страной

Будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого, говорит первый вице-спикер.

Стефанчук представляет в Трускавце "стратегические тройки" и IT-продукт управления страной
Фото: facebook/Слуга Народу

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук представляет в Трускавце программу "стратегических троек", а также IT-продукт управления страной - ProjectUA. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

При этом Стефанчук отметил, что это единственное конкретное задание, с которым он едет на расширенное заседание фракции "Слуги народа" в Трускавец.

"Все, что мы наработали на основании "троек", переведено на цифровую платформу, и теперь каждый уровень будет видеть, какая реформа буксует, кто в этом виноват, кто не принял закон или подзаконный акт. Это будет четкая, открытая и понятная система, где никто не спрячется за другого. Там есть сроки выполнения и ответственные лица", - рассказал Стефанчук.

Напомним, так называемые "тройки Стефанчука"- это рабочие группы, куда входят соответствующий глава комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ, их задача - написать законы под программу президента.

Также отметим, что выездное заседание фракции запланировано на 2 октября в Трускавце. Кроме встречи с президентом Владимиром Зеленским депутаты также встретятся с "силовым" блоком - генеральным прокурором, руководителями МВД, НАПК, НАБУ, ГБР и пр. Также запланирован отчет правительства в исполнении Дениса Шмыгаля. Кроме него в Трускавец едет 5-7 министров - здравоохранения, образования, цифровизации. Среди развлечений - диджей сет DJ Braun (глава фракции Давид Арахамия), а также на гала-концерте по окончании заседания.

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