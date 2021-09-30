Зеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - Ермак

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможности проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут произойти именно с США ", - сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Обращаясь к участникам Конгресса, Ермак также отметил необходимость совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти.

Для этого, по его словам, будет организовано такие ознакомительные визиты украинских городских голов и обмен опытом или ноу-хау для повышения эффективности местного самоуправления в Украине.

Напомним, 6 сентября Зеленский встретился с делегацией Конгресса США , которая находилась с визитом в Украине. Визит республиканцев состоялся всего через несколько дней после того, как Зеленский посетил США с рабочим визитом.

Президент Украины прилетел в США 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом. Он также провел встречу с министром обороны США , министром экономики США , руководителем NASA, президентом группы Всемирного банка.