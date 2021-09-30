Зеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - Ермак
Глава ОП отметил необходимость совместного аккумулирования международного опыта.
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможности проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".
"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут произойти именно с США", - сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей.
Обращаясь к участникам Конгресса, Ермак также отметил необходимость совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти.
Для этого, по его словам, будет организовано такие ознакомительные визиты украинских городских голов и обмен опытом или ноу-хау для повышения эффективности местного самоуправления в Украине.
Напомним, 6 сентября Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находилась с визитом в Украине. Визит республиканцев состоялся всего через несколько дней после того, как Зеленский посетил США с рабочим визитом.
Президент Украины прилетел в США 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом. Он также провел встречу с министром обороны США, министром экономики США, руководителем NASA, президентом группы Всемирного банка.
С участием президента было подписано несколько документов, в частности меморандум с Westinghouse о строительстве новых атомных блоков в Украине. Также Зеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрд.