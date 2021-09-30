Разумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашали

"Просто так я без приглашения не езжу".

Разумков сообщил, что не поедет на заседание "Слуги народа" в Трускавец, потому что его не приглашали
Фото: Макс Левин

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не поедет на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец, потому что его туда не пригласили.

Об этом он сказал журналистам после окончания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, пишет "Укринформ".

"Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим... Просто так я без приглашения не езжу", - отметил он.

Разумков подтвердил, что на днях собирался ехать в Трускавец, "но ситуация немного изменилась, будет Львовская область чуть позже".

Несколько дней назад глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Разумкова не приглашали, потому что он не является членом фракции, "но это может измениться".

В то же время первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который также является внефракционным, приглашен, потому что курирует так называемый проект-тройку.

23 сентября Арахамия также сообщил, что "Слуга народа" ждет на переговоры со спикером Разумковым по его "дальнейшей судьбе". Однако уже 30 сентября Арахамия от имени фракции подал прошение выдать подписные листы для сбора голосов за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Источники LB во фракции "Слуга народа" добавили, что "сбор подписей будет проходить в Трускавце, куда сегодня все выезжают".

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

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