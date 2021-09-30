Разумков пообещал, что в случае отставки с должности главы Верховной Рады не уйдет из политики

Он также прокомментировал информацию о возможных политических союзах.

Разумков пообещал, что в случае отставки с должности главы Верховной Рады не уйдет из политики
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер парламента Дмитрий Разумков в случае отзыва его с должности главы Верховной Рады не собирается покидать политику. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Я сказал, что из политики не уйду. Я же свою позицию не изменю. Я думаю, что многие люди, которых я смогу считать своими единомышленниками, с которыми и мне, и им будет комфортно двигаться, чтобы реализовывать все обещания, которые мы давали", - отметил он.

Разумков добавил, что пока не вел переговоров о возможном союзе ни с бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом, ни с мэром Киева Виталием Кличко.

Спикер парламента также сомневается, что фракция выдвинет его на премьер-министра Украины, "потому что они тогда не предлагали бы меня отозвать".

Если в зале Рады хватит голосов за снятие Разумкова с должности спикера, он будет оставаться внефракционным народным депутатом.

Сбор подписей за рассмотрение отзыва Разумкова будет проходить, в частности, на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Если наберется 150 подписей, вопрос вынесут в зал.

Предложение о сборе подписей от имени фракции СН сделал Давид Арахамия.



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