В Украине запустили разработанную ВОЗ систему отслеживания контактов больных ковидом

Программу уже успешно используют в Черновицкой области.

Министерство здравоохранения признало успешным пилотный проект по отслеживанию контактов больных ковидом, который проводился в Черновицкой области, и начало его масштабирование.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Пилотный проект по отслеживанию контактных лиц с COVID-19 стартовал в Черновицкой области в июне 2021 года при поддержке бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине. Для его воплощения используют программное обеспечение Go.Data.

За время внедрения проекта ГП "Черновицкий областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" зафиксировал 12 158 человек, которые имели контакт с подтвержденным случаем коронавирусной болезни.

В 889 человек (7% контактных) вскоре подтвердили COVID-19.

Большинство случаев контакта с больным в области пришлись на людей, проживающих вместе - таких 60%. Еще 16,5% лиц, которых удалось установить как контактными являются одноклассниками, 15% - соседями, 3,5% - коллегами по работе и еще 5% составляют категорию «Другие».

Введение пилотного проекта также позволило проанализировать данные по категориям: распределить случаи и контакты по возрастной структуре, роду занятий, установить и визуализировать размер цепей передачи, осуществить географическое распределение, картирование.

Рекомендации по отслеживанию лиц, контактировавших с больными COVID-19 были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Украины №7 от 2 августа 2021 года. Сейчас их может использовать каждая область.

Проект Go.Data является инициативой группы партнеров в сфере общественного здоровья под управлением Глобальной сети оповещения и реагирования на вспышки заболевания (GOARN) и координацией Всемирной организации здравоохранения.

Программное обеспечение Go.Data разработано и внедряется для глобального использования ВОЗ, государствами-членами и партнерами.