В Украине запустили разработанную ВОЗ систему отслеживания контактов больных ковидом

Программу уже успешно используют в Черновицкой области.

В Украине запустили разработанную ВОЗ систему отслеживания контактов больных ковидом
Фото: who.int

Министерство здравоохранения признало успешным пилотный проект по отслеживанию контактов больных ковидом, который проводился в Черновицкой области, и начало его масштабирование.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Пилотный проект по отслеживанию контактных лиц с COVID-19 стартовал в Черновицкой области в июне 2021 года при поддержке бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине. Для его воплощения используют программное обеспечение Go.Data.

За время внедрения проекта ГП "Черновицкий областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" зафиксировал 12 158 человек, которые имели контакт с подтвержденным случаем коронавирусной болезни.

В 889 человек (7% контактных) вскоре подтвердили COVID-19.

Большинство случаев контакта с больным в области пришлись на людей, проживающих вместе - таких 60%. Еще 16,5% лиц, которых удалось установить как контактными являются одноклассниками, 15% - соседями, 3,5% - коллегами по работе и еще 5% составляют категорию «Другие».

Введение пилотного проекта также позволило проанализировать данные по категориям: распределить случаи и контакты по возрастной структуре, роду занятий, установить и визуализировать размер цепей передачи, осуществить географическое распределение, картирование.

Рекомендации по отслеживанию лиц, контактировавших с больными COVID-19 были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Украины №7 от 2 августа 2021 года. Сейчас их может использовать каждая область.

Проект Go.Data является инициативой группы партнеров в сфере общественного здоровья под управлением Глобальной сети оповещения и реагирования на вспышки заболевания (GOARN) и координацией Всемирной организации здравоохранения.

Программное обеспечение Go.Data разработано и внедряется для глобального использования ВОЗ, государствами-членами и партнерами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Блок рекламы


Похожие новости
За пять лет усыновление в Украине сократилось в 2,5 раза, - КасьяноваЗа пять лет усыновление в Украине сократилось в 2,5 раза, - Касьянова
Украине нужна стратегия внешней политики, - РудыкУкраине нужна стратегия внешней политики, - Рудык
В Украине прививки от COVID одной дозой получили 72% педагогов, - ШкарлетВ Украине прививки от COVID одной дозой получили 72% педагогов, - Шкарлет
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в УкраинеГлава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине
За прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партийЗа прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партий
Зеленский предложил Facebook открыть офис в УкраинеЗеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
Зеленский утвердил национальную систему устойчивости УкраиныЗеленский утвердил национальную систему устойчивости Украины
В Украине проверят написание имен в загранпаспортахВ Украине проверят написание имен в загранпаспортах
Литва передаст Украине военного снаряжения более чем на 677 тыс. евроЛитва передаст Украине военного снаряжения более чем на 677 тыс. евро
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью УкраинеПалата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости