Кабмин, Нафтогаз, ОП и местное самоуправление подписали меморандум об урегулировании тарифов

Правительство направит дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ.

Кабмин, Нафтогаз, ОП и местное самоуправление подписали меморандум об урегулировании тарифов
Фото: minregion.gov.ua

Между Кабинетом Министров, НАК «Нафтогаз Украины», Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, «Ассоциация городов Украины» и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг). Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Документ подписали на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мероприятие состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

«Этот меморандум свидетельствует о договоренностях, которые должны гарантировать его устойчивое прохождение. Правительство выполнило обязательства, в частности, речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения – 7 420 грн за тыс. куб. м. Также центральная власть гарантирует направление в местные бюджеты НДФЛ, специальной субвенции громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности, и, конечно же, своевременные выплаты субсидий. Мы нашли с органами местного самоуправления понимание и готовы двигаться дальше. В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и ОМС», - подчеркнул Алексей Чернышев.

Напомним, как отмечалось, для стабильного прохождения отопительного сезона предусмотрено направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ и субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), который покрывает 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021 года).

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