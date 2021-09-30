ФСБ объявила в розыск шеф-редактора The Insider за незаконное пересечение границы с Украиной

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ФСБ объявила в розыск шеф-редактора The Insider за незаконное пересечение границы с Украиной
Фото: theins.ru

Федеральная служба безопасности РоSSии объявила в розыск шеф-редактора расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова.

Его адвокат Юлия Кузнецова рассказала "Дождь", что он стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы с Украиной.

По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек роSSийскую границу в Воронежской области, которая граничит с севером Луганской области Украины. Статья 332 Уголовного кодекса РоSSии о незаконном пересечении границы предусматривает до двух лет лишения свободы. По словам Кузнецовой, Доброхотов объявлен в розыск 23 сентября, решение приняло следственное управление ФСБ.

В четверг, 30 сентября, в рамках этого производства у родителей и других родственников журналиста устроили обыски.

Напомним, что в июле роSSийский Минюст признал The Insider "иностранным агентом".

The Insider - агентство по расследованию, которое начало работу в 2013 году. Оно активно сотрудничает с расследователями Bellingcat и другими западными изданиями. Один из самых известных материалов, в подготовке которого участвовало издание, - расследование о вероятных отравителях Алексея Навального.

Формально The Insider не является роSSийским изданием, поскольку оно зарегистрировано в Латвии за латвийским законодательством.

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