На Донбассе погиб украинский военный

Солдат получил смертельное ранение в четверг.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

В четверг, 30 сентября, в районе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.

В сводке пресс-центра Операции объединенных сил сообщается, что с начала суток роSSийские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе применив тяжелую артиллерию около Каменки. Возле Новотошковского стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, около Попасной - из гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сводке.

Украинские силы открывали ответный огонь.

Напомним, что 26 сентября в зоне проведения ООС погиб 49-летний солдат 54-й ОМБр, житель Харьковской области Виктор Молостов.

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