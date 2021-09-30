ОБСЕ констатировала наибольшее количество нарушений "тишины" на Донбассе с начала "перемирия"

В сентябре в среднем регистрируют более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Количество нарушений режима "тишины" на востоке Украины в сентябре достигло самого высокого значения с июля 2020 года, когда была достигнута договоренность о прекращении огня.

Об этом сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен после встречи ТКГ, состоявшейся 29 сентября.

"Ситуация в сфере безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую обеспокоенность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры для прекращения огня", - сообщил Киннунен.

По его словам, обсуждение в рабочей группе по безопасности ТКГ "позволило участникам высказать свое мнение о ситуации ... но, к сожалению, о конкретных мерах договориться не удалось".

Как сообщалось, за минувшие сутки оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе.