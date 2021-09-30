За пять лет усыновление в Украине сократилось в 2,5 раза, - Касьянова

За пять лет усыновление в Украине сократилось в 2,5 раза. Важным препятствием является сопротивление институциональной системы и отсутствие у большинства детей нужного для усыновления статуса.

Об этом заявила глава правления общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова.

По ее словам, на уменьшение количества усыновленных детей влияют объективные факторы. Во-первых, неутешительная социально-экономическая ситуация, во-вторых, коронавирусная пандемия, которая препятствовала надлежащему проведению занятий для усыновителей, их попадание в интернатные учреждения из-за карантина, а также своевременным судебным заседаниям, и в-третьих - завершающий этап административной реформы.

"Функцию усыновления и семейных форм воспитания не было передано из районов на уровень объединенных территориальных общин, более того, некоторые районы были расформированы. Да и не в каждой ОТГ есть такая служба - орган, который принимает документы от усыновителей", - отмечает експерт.

По данным Министерства социальной политики, на централизованном учете для усыновления сегодня находится около 17 тысяч детей, однако тысяча потенциальных усыновителей стоят в очереди за ребенком годами, потому что ищут ребенка до 3-5 лет. Эксперты утверждают, что одного такого малыша найти сложно, а двух-трех и более братьев-сестер люди усыновлять не готовы, потому что реально оценивают свои возможности.

При этом дети желанного возраста попадают вместо новых семей в дома ребенка, где уже через полгода имеют серьезную задержку развития в сравнениями со сверстниками. "Интернатных работников на всех детей объективно не хватает", - объясняет Дарья Касьянова.

Зато, по мнению экспертов, 40% воспитанников домов ребенка могли бы быть усыновлены. Именно поэтому "Украинская сеть за права ребенка" предлагает с 2024 прекратить устройства самых маленьких детей в учреждения институционального воспитания и усовершенствовать порядок рассмотрения судебных дел, связанных с лишением родительских прав и предоставлением ребенку соответствующего статуса, чтобы он мог попасть в новую семью. Именно усыновление должно стать первой альтернативой интернатам, потому что есть лучшей формой воспитания в семье.

"Украинская сеть за права ребенка" - общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине.

30 сентября отмечается День усыновления, что совпадает с днем христианского праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.