Кличко уволил ответственного за Генплан Киева

Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков, отметил мэр.

Кличко уволил ответственного за Генплан Киева
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО «Институт Генплана г. Киева» Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана и поручил как можно быстрее доработать документ, сообщает сайт КГГА. Он отметил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков.

«В 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Уже завершается 2021-й. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение освободить вас от должности. Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю главы КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта», - отметил мэр столицы после выступления Броневицкого.

Он отметил, что Генплан будет принят лишь после общественных слушаний.

«Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничение высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. А также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Народного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налоговНародного депутата будут судить за неуплату более 118 млн грн налогов
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокатОкружной админсуд Киева открыл производство против BIHUS.INFO по иску Порошенко, - адвокат
Кабмин уволил главу Миграционной службыКабмин уволил главу Миграционной службы
Кабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и заменил правлениеКабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и заменил правление
Киевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем КличкоКиевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем Кличко
Киевсовет рассмотрит назначение Крищенко заместителем Кличко и увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрдКиевсовет рассмотрит назначение Крищенко заместителем Кличко и увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд
На Банковой прокомментировали возможное назначение Чернышова вместо КличкоНа Банковой прокомментировали возможное назначение Чернышова вместо Кличко
Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UAКличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева, - ZN.UA
Минэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУМинэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУ
В "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных ДЭУ пришли с обыскамиВ "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных ДЭУ пришли с обысками
Кабмин уволил руководителя УкртрансбезопасностиКабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости