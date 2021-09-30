Зеленский: тарифы на тепло и горячую воду в этом году повышаться не будут

Президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться, "несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на страшную цену более 1000 долларов за тысячу кубометров".

Об этом он сказал на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в четверг, 30 сентября.

"Для нашей страны вопрос тарифов ежегодно важен, но этот год очень-очень непростой. Поэтому по моему поручению Кабинет министров Украины, НАК "Нафтогаз", Ассоциация городов Украины, палата местных советов нашего Конгресса провели большую непростую работу. Эта работа была сложной, но с хорошим результатом. Итог, о котором можно говорить официально - на сегодняшнем заседании мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти", - сказал Зеленский.

Он сказал, что решение не является комплексным и принято в режиме "латания дыр".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разработало план, который "позволит стабилизировать тарифный вопрос".

Напомним, что 28 сентября исполком Черкасс решил поднять тариф на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго". Для населения он должен был увеличиться на треть, для бюджетных учреждений - в три раза.

Решение примечательно тем, что "Черкассытеплокоммунэнерго" имело соглашение с "Нафтогаз Трейдингом" на поставку газа по цене 7,42 грн за кубометр. Премьер Денис Шмыгаль говорил, что такое ценовое предложение позволит местным властям не повышать тарифы на отопление.