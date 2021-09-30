Украине нужна стратегия внешней политики, - Рудык

Лидер партии «Голос» Кира Рудык, комментируя реакцию власти на ситуацию с Венгрией и «Северным потоком-2», считает, что внешняя политика Украины выглядит незрелой.

«Мы ожидаем, что все будут работать против своего внутреннего интереса ради нашего. Что нам что-то должны США , ЕС и Венгрия. Нам никто ничего не должен, в этом смысл международной политики: все партнеры, но каждый сам за себя», - отмечает депутат.

По ее мнению, реакция Украины выглядит, как махание кулаками после драки.

«Видя, какая была ситуация с «Северным потоком-2», где два года фактически ничего не делалось и потом вдруг его достроили, первый вопрос, который возникает к власти: «где вы были два года?». Он - риторический. Было ли какое-то предложение Венгрии, знали ли мы вообще, что такие переговоры ведутся, и что мы сделали? Или сейчас мы постфактум, как страна, говорим: «с нами было бы лучше», - констатирует лидер «Голоса».

По ее мнению, проблема заключается и в отсутствии стратегии международной политики.

«Министр иностранных дел просто реагирует на то, что произошло, и почему нас снова обманули. Если бы у нас было понимание, как мы сотрудничаем со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами и другими партнерами, как мы приходим к общей цели - объединить всех против РоSSии, тогда можно было бы двигаться в этом направлении. Такой политической стратегии, так же, как финансовой и стратегии трансформации - нет. Вот поэтому мы имеем то, что имеем - какие-то спорадические реакции на происходящее и на то, что нам неприятно», - говорит парламентарий.