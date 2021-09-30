Кабмин объявил третий за полгода конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно принятому на заседании правительства распоряжению, конкурс стартует 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий государственной службы. Тестирование кандидатов состоится 20 октября.

11 сентября стало известно, что министр здравоохранения Виктор Ляшко уже во второй раз не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ. По его словам, участие в конкурсе не смогли принять все желающие, поскольку не все успели получить сертификат о владении государственным языком, необходимый для участия в конкурсе.

Предшественник Ляшко в должности главы Минздрава Максим Степанов также дважды не смог выбрать победителя.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но действующий тогда министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенного в связи с пандемией, был объявлен в том числе конкурс на главу НСЗУ.

В апреле 2021 года до финального этапа дошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс был перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

В начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.

Также данным распоряжением утверждены условия проведения конкурса, которыми определены документы, необходимые для участия в конкурсе, срок их предоставления и требования к кандидатам. Так, для участия в конкурсе кандидаты должны подать, в частности, заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности, резюме, подтверждение подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год и др.

Документы будут приниматься до 17:00 13 октября 2021 года исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua.

Тестирование кандидатов состоится 20 октября, начиная с 9:00 по адресу: г. Киев , ул. Прорезная, 15.

Место проведения собеседования: г. Киев , ул. Прорезная, 15, в помещении Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Относительно квалификационных требований к кандидатам, то они, в частности, должны иметь степень высшего образования - не ниже магистра и опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения - не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.

Также сообщается, что для дополнительной информации по вопросам проведения конкурса можно обращаться по тел .: (044) 256-00-94 или на электронную почту: herman@nads.gov.ua - Герман Анна Юрьевна.

Напомним, что сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.