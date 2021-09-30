На заседаниях фракции тема отзыва Разумкова не обсуждалась, - пресс-секретарь "Слуги народа"

Однако в партии подтвердили, что будут говорить о кадровых вопросах в Трускавце.

На заседаниях фракции "Слуга народа" тема отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента не поднималась.

Об этом в Telegram заявила пресс-секретарь СН Ольга Палийчук.

"Вместе с тем, напоминаю, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти. Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя головы Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента выдать соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - добавила она.

Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился с просьбой предоставить подписные листы для сбора голосов за рассмотрение вопроса о его отзыве с должности. В пресс-службе Разумкова добавили, что письмо об отзыве главы парламента было направлено Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины.

Источники LB во фракции "Слуга народа" отметили, что "сбор подписей будет проходить в Трускавце, куда сегодня все выезжают".

Также во фракции прогнозируют, что проблем со сбором 150 необходимых подписей для регистрации проекта постановления об отставке спикера не будет.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ожидает переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым по поводу его "дальнейшей судьбы".

На фоне информации о возможной подготовке отставки Разумков в интервью сообщил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае отставки со своего поста.