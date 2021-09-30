Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв Разумкова с должности спикера (обновлено)

Глава Верховной Рады пообещал сегодня же выдать подписные листы.

Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв Разумкова с должности спикера (обновлено)
Фото: РБК

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подал предложение собрать подписи за отзыв спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом сам глава парламента сообщил в Facebook.

"Ожидаемо, что коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Головы Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", - заявил он.

Разумков добавил, что не будет медлить с процессом и сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.

Фото: Facebook Дмитрий Разумков

"Сегодня коллеги получат подписные листы", - добавил он.

Разумков пожелал слугам народа "продуктивной работы в Трускавце", где 1-2 октября состоится съезд фракции.

Обновление. Источники LB во фракции "Слуга народа" добавили, что "сбор подписей будет проходить в Трускавце, куда сегодня все выезжают".

Также во фракции прогнозируют, что проблем со сбором 150 необходимых подписей для регистрации проекта постановления об отставке спикера не будет.

"Задача «на курорте» (выездное заседание фракции «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским. - Ред.) - собрать 200 голосов «за» отставку наших («Слуг народа»). А потом уже в финале - плюс 40 голосов групп и других депутатов", - подчеркнул собеседник.

"По сути, гала-концерт (запланирован в субботу по завершении заседания в Трускавце) уже начали", - сыронизировал депутат.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ожидает переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым по поводу его "дальнейшей судьбы".

На фоне информации о возможной подготовке отставки Разумков в интервью сообщил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае отставки со своего поста.

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