Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Илье Левитасу

Левитас - автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра.

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Илье Левитасу
Фото: wikiwand.com

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) президенту Совета национальных обществ Украины в 1989-2014 годах Илье Левитасу.

Как отмечено в указе президента от 29 сентября, таким образом отмечен выдающийся личный вклад Левитаса в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.

"Представление на присвоение этого звания Илье Левитасу поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв самоотверженно занимался Илья Михайлович", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Левитас посвятил жизнь созданию структур для сохранения еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиску людей, которые спасали евреев в годы нацистской оккупации. Он автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.

В 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины. В том же году он основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которое впоследствии вошло в состав Еврейского совета Украины.

По инициативе и под руководством Ильи Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра".

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