Гуманитарный комитет ВР предлагает увеличить финансирование культуры в бюджете-2022

Комитет гуманитарной и информационной политики рассмотрел проект бюджета-2022 на заседании, которое состоялось 29 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Проектом предусмотрены расходы на культуру в размере 13,5 млрд грн.

Предложения по увеличению финансирования культуры в государственном бюджете на 2022 год депутаты направили в профильный правительственный комитет. В частности, этот документ отмечает, что:

дополнительная потребность в финансировании Украинского института составляет 43,5 млн грн;

на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире - предлагаем увеличить финансирование в размере 575,9 млн грн;

субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, а также обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, требует дополнительно 569 млн грн;

отдельная субвенция/программа областным государственным администрациям и объединенным территориальным общинам для обеспечения надлежащего содержания и финансирования организаций и учреждений социальной защиты для детей - требует 150 млн грн;

Государственное агентство развития туризма Украины - необходим дополнительно почти 1 млрд грн;

Государственная архивная служба Украины - почти 371 млн грн;

финансирование Украинского культурного фонда нужно увеличить на 142,3 млн грн;

бюджетирование национальных театров - на 812 млн;

национальных музеев, государственных библиотек и просветительских центров - на 1,25 млрд грн (в проектах 1,4 млрд грн)

сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках - увеличить на 1, 67 млрд грн;

восстановление и сохранение национальной памяти, музея Революции Достоинства - на 375,3 млн грн (сейчас - 136,3 млн грн);

финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины (при условии направления этих средств на рынок - то есть заказ контента у независимых продакшенов) - увеличить на 523,4 млн грн (сейчас 1,87 млрд грн)

бюджетирование Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания - увеличить на 142,4 млн грн (сейчас - 123,6 млн грн);

Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести добавить 36 млн грн.

К обсуждению присоединились Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев, первый заместитель Министра социальной политики Украины Евгений Котик, и.о. генерального директора Украинского института Татьяна Филевская, заместитель генерального директора Украинского института Алиев Алим, глава Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа, глава Госкино Марина Кудерчук, глава ГАРТ Марьяна Олеськив, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и другие эксперты и руководители ведомств.

На финансирование культуры и информационного пространства в проект госбюджета на следующий год заложены 13,5 млрд гривен.