"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", - Разумков рассказал о разногласиях во взглядах с Зеленским

Глава парламента отметил, что не пойдет в оппозицию к президенту в случае потери должности.

"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", - Разумков рассказал о разногласиях во взглядах с Зеленским
Фото: Апостроф

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае отставки со своего поста.

По его словам, нельзя себе позволить, если хочешь работать на государство, "быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо, или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать - и хорошее, и плохое". Об этом Разумков рассказал в интервью "Украинской правде".

Глава Верховной Рады отметил, что и сейчас может быть внутренней оппозицией, если у него возникает диссонанс. Зеленский на расхождения во мнениях с Разумковым, по словам последнего, реагирует по-разному.

"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии", - отметил он.

На вопрос журналиста о том, доходило ли до повышенных тонов, Разумков ответил утвердительно: "И такое было, но не критично, назовем это так".

Комментируя информацию о возможной подготовке своей отставки, глава парламента заявил, что сейчас никаких подписных листов нет.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ожидает переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым в отношении его "дальнейшей судьбы".

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