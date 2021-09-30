Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Вчера в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Песков роSSийские наемники обстреляли украинские позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, 28 сентября роSSийские наемники восемь раз обстреляли украинские позиции в районе линии соприкосновения. Были ранены двое бойцов ВСУ.

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