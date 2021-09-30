Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
За прошедшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.
Вчера в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Песков роSSийские наемники обстреляли украинские позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
С начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
Как сообщалось, 28 сентября роSSийские наемники восемь раз обстреляли украинские позиции в районе линии соприкосновения. Были ранены двое бойцов ВСУ.