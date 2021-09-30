В Коломые демонтировали памятник советским воинам

Памятник признали аварийным.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

В Коломые в четверг, 30 сентября, демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом советского мемориального комплекса на площади Героев (Скорби).

Об этом сообщил городской глава Коломыи Богдан Станиславский.

"Избавляемся советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби", - написал он в фейсбуке. Несколько дней назад с ограждения площади демонтировали все советские звезды.

На территории мемориального комплекса на площади находится братская могила около 570 воинов советской армии, которые якобы погибли при освобождении Коломыи (по другой версии - бойцов карательных отрядов НКВД, которые воевали с УПА). Могилы обложены плитами, на которых написаны фамилии погибших.

Площадь находится в запущенном состоянии, и в 2018 году ее решили реконструировать.

"Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начато технико-сметный расчет необходимых работ. В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте и, я уверен, нам удастся его создать", - рассказал Станиславский.

По проекту, который победил в 2018 году, вместо скульптуры советского солдата должен появиться стилизованный герб Украины.

Фото: dzerkalo.media

Напомним, что жители Коломыи одними из первых повалили памяти Ленину еще в начале 90-х годов. Тогда же, с 1991 года, в городе находится памятник Степану Бандере.

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