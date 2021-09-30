Беларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничники
"Мы ожидаем новых провокаций с белорусской стороны".
Спецслужбы Беларуси выдают нелегальным мигрантам, которые пытаются попасть в Польшу, униформу белорусских военных. Это может свидетельствовать о подготовке к провокациям на границе.
Об этом сообщает пограничная служба Польши.
"Мы ожидаем новых провокаций со белорусской стороны. Белорусские спецслужбы выдают униформу иностранцам, которые находятся на их стороне, несмотря на то, что ранее они неоднократно получали помощь, в частности теплую одежду, от представителей общественных организаций Беларуси", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью. Это решение должны были также подтвердить и депутаты сейма (верхняя палата парламента) Польши.
6 сентября большинство депутатов польского сейма поддержали соответствующее решение президента.
Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", - говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран. Варшава, Рига, Вильнюс и Таллинн призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.