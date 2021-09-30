Беларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничники

Спецслужбы Беларуси выдают нелегальным мигрантам, которые пытаются попасть в Польшу , униформу белорусских военных. Это может свидетельствовать о подготовке к провокациям на границе.

Об этом сообщает пограничная служба Польши .

"Мы ожидаем новых провокаций со белорусской стороны. Белорусские спецслужбы выдают униформу иностранцам, которые находятся на их стороне, несмотря на то, что ранее они неоднократно получали помощь, в частности теплую одежду, от представителей общественных организаций Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью. Это решение должны были также подтвердить и депутаты сейма (верхняя палата парламента) Польши .

6 сентября большинство депутатов польского сейма поддержали соответствующее решение президента.