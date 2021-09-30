Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Республика Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", – отметил Кулеба в Twitter .

??Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожей? https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

"Напомним, 10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавируса.