Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Украина продолжает расширять список доступных для въезда стран.

Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Республика Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", – отметил Кулеба в Twitter.

??Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
#ВакцинуйсяТаМандруй

Всі деталі щодо подорожей?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

"Напомним, 10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавируса.

Ранее в мае Украина и ЕС достигли политического согласия относительно возможного взаимного признания "паспортов вакцинации". Реализация такого решения может быть быстро воплощена и технически. В преддверии постоянные представители стран ЕС договорились об ослаблении ограничений на въезд вакцинированных граждан третьих стран.

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