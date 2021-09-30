Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Украина продолжает расширять список доступных для въезда стран.
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика
Республика Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", – отметил Кулеба в Twitter.
??Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України. #ВакцинуйсяТаМандруй
"Напомним, 10 июня Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавируса.
Ранее в мае Украина и ЕС достигли политического согласия относительно возможного взаимного признания "паспортов вакцинации". Реализация такого решения может быть быстро воплощена и технически. В преддверии постоянные представители стран ЕС договорились об ослаблении ограничений на въезд вакцинированных граждан третьих стран.