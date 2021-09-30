Вооруженный автоматом боевик "ЛНР" сдался в плен ВСУ, - штаб ООС

23-летний младший сержант проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Фото: Штаб ООС

Вчера, 28 сентября, вооруженный автоматом боевик так называемой "ЛНР" пришел на украинские позиции и добровольно сдался в плен.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы сделать невозможным проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какое-то неизвестное лицо. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили шедшего. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю - мы быстро обезоружили его и сразу доложили своему командиру", - отмечают армейцы.

По информации Штаба ООС, 23-летний младший сержант проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к роSSийско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие.

Там, в кругу пылких поклонников "русского мира", он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие - отсутствует вообще.

Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от роSSийских кураторов, так и от своих сослуживцев, он решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом даже минные поля, которые поставили роSSийско-оккупационные войска перед своими позициями, и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину не остановили перебежчика.

Сейчас с ним работают следователи.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

В штабе ООС напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, не совершавшему тяжких преступлений против людей, добровольно покинувшему ряды НВФ и сообщившему об этом правоохранителям".

Напомним, в августе прошлого года подразделения операции Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого обнаружили военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму средств в роSSийских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

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