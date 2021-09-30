В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске

Участники акции зажгли лампадки, они держали фото убитого и красно-бело-красные флаги.

Фото: Lb.ua

В Киеве состоялась акция памяти 32-летнего белорусского айтишника Андрея Зельцера, убитого вчера во время рейда силовиков в Минске.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Акция началась в 19 часов у посольства Беларуси в Киеве на ул. М. Коцюбинского. В ней приняли участие несколько десятков белорусов.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Участники акции зажгли лампадки, они держали фото убитого и красно-бело-красные флаги, также они скандировали лозунги против Александра Лукашенко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Андрей Зельцер работал в компании EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель программного обеспечения по заказу).

Вчера во время "отработки адресов" сотрудники белорусского КГБ ворвались в его квартиру. Мужчина оказывал вооруженное сопротивление и смертельно ранил из ружья одного из силовиков. Его убили ответным огнем.

Андрей Зельцер был женат, имел сына.