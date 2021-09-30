В МВД создадут Офис по защите бизнеса, - Монастырский

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Министр внутренних дел Денис Монастырский объявил о создании в МВС Офиса по защите бизнеса. Цель такого шага – более эффективная коммуникация в деле защиты предпринимателей.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Верховной Рады и бизнеса, сообщает пресс-служба МВД .

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут - глава НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - сказал он.

По словам Монастырского, МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД , парламента и предпринимателей.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривень бюджет недополучает, потому что большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству". Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление оказывает большое влияние на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может направить мощный сигнал, что нарушать закон нельзя", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что, если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции, а это за собой повлечет увеличение налогов.